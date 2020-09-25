محمد رمضان يشارك جمهورة جلسات عمل مسلسل "موسي" رمضان 2021

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان، صور له مع فريق عمل مسلسل موسي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" علي الصور قائلاً :"جمعة مباركة و موفقة علينا جميعاً جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021 المخرج، محمد_سلامة والمؤلف ناصر_عبد_الرحمن انتاج سينرجي ثقة_في_الله_نجاح"

يشار إلي أن مسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقرر محمد رمضان البدئ في مسلسله "موسى"، بعد قرار تأجيل تقديم مسلسل "الامبراطور" الذي يروي سيرة الفنان  الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.

وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني 2020 بمسلسله "البرنس".

أخبار تهمك

برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند)

منذ ساعة و 11 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 41 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

02:55 م

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

03:32 م

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»