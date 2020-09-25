أمن كفر الشيخ يعيد طفلة لذويها بعد طلب خاطفيها مليون جنيه





نجحت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بالتنسيق قطاع الأمن العام، في إعادة طفلة 5 سنوات بعد اختطافها من قبل 7 عاطلين، لطلب فدية مليون جنيه، وألقت الشرطة القبض على الخاطفين.وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) باختطاف ابنته 5 سنوات حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم.وأضاف والد الطفلة المختطفة في بلاغه، أنه تلقي اتصالًا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.علي الفور وجه اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وضم المقدم فتحي رزق، مفتش فرع البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث وضباط مباحث مركز شرطة الرياض، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) والذي كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع ( 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب)، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.وقرر المتهم الأول بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجني عليها واستعانته بباقي المتهمين لتنفيذها وقيامه بتاريخ الواقعة باستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة، بالاشتراك مع باقي المتهمين واحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.