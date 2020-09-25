محافظ المنيا يتابع تنفيذ "المبادرات الرئاسية" مع وكيل وزارة الصحة







أوضح المحافظ، ان الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، علي راسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت (مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمي – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).



وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن امراض الثدي أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.



وأضاف " نادي "، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة الى ان جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.



وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطني.



قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال انشاء واحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنيين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ان المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.