محافظ المنيا يتابع تنفيذ "المبادرات الرئاسية" مع وكيل وزارة الصحة

محافظ المنيا يتابع تنفيذ "المبادرات الرئاسية" مع وكيل وزارة الصحة
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:52 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال انشاء واحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنيين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ان المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
أوضح المحافظ، ان الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، علي راسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت (مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمي – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).
وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن امراض الثدي أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأضاف " نادي "، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة الى ان جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطني.
أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ان المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
أوضح المحافظ، ان الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، علي راسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت (مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمي – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).
وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن امراض الثدي أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأضاف " نادي "، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة الى ان جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطني.