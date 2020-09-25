مصرع وإصابة 3 في حادثي سير ببني سويف

لقيت "سيدة" في العقد السادس من عمرها، مصرعها وأصيب اثنان آخران، في حادثي سير، متفرقين وقعا، اليوم الجمعة، بمحافظة بني سويف.





وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارتين ووجود متوفاه ومصاب بمكان الحادث.





وتبين أن الحادث وقع بجوار كوبري بني ماضي مركز ببا جنوب المحافظة وإصابة "سيد حسن سيد" ٣٢ سنة، مقيم منيل موسى ببا، موظف بالمقاولين العرب، جرح قطعي بالقدم اليسرى ومصرع "هويدا فتحي علي" ٥٤ سنة، وتم نقل المصاب والمتوفاه إلى مستشفى ببا المركزي.



