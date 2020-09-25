عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اجتمعت لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية بمقرها برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور مقرراً للجنة وعضوية كلا من الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي، والأستاذ اسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، والأستاذ مجدي سليم رئيس نادي أسيوط العام، والأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الإتحاد المصري للسلاح، والأستاذ عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، والأستاذ طارق نصار عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة والأستاذ عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس.

 

وقد تم خلال هذا الإجتماع مناقشة الشكاوى المقدمة من كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والشكوى الواردة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الومالك والشكوى الواردة من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

 

كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الإتحادات الرياضية المصرية والتي طلبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الإتحادات الرياضية في مذكرتها على احترامها لأسم وكيان نادي الزمالك العريق وتقديرها لجماهيره ولاعبية وأعضاء جمعيته العمومية.

 

وفي ختام اجتماع لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية قررت بالإجماع إحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى لجنة التحقيق إعمالاً بأحكام المواد (4,5,6) من المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المؤرخة في 29/8/2018.

 

ومن ناحية أخرى تقوم اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتاعبة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيداً لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ شئونها .

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