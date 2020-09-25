أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل أدني مستويتها في ثلاث شهور

حققت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرار في الأسواق المصرية، بعدما شهدت تراجعات حادة خلال الفترة الماضية.

وسجلت اسعار الذهب في تعاملات اليوم، نحو699.40 جنيه لجرام عيار 18 وقيمة 816 لجرام عيار 21 وسجلت نحو 932.55 جنيه لجرام عيار 24.

وتعتبر هذا الاسعار اقل مسستويات سعرية للذهب في مصر خلال ثلاث شهور، والتى حقق فيهم خسائر بقيمة 38 جنية.