راكيتيتش: نشعر بالفخر بما قدمناه أمام بايرن ميونخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
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تحدث الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب أشبيلية الإسباني على فوز بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الأوروبي، مشيرا إلى أنه فخور كثيراً لما قدمه أمام أفضل فريق في العالم.

وتغلب بايرن على أشبيلية 2 / 1 مساء أمس الخميس في مباراة كأس السوبر التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، وقد امتدت لوقت إضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 .

وقال راكيتيتش في تصريحات لشبكة "سكاي" :"قبل كل شيء، أقدم التهنئة لبايرن.. هو أمر مخيب للأمال ولكن هذه هي كرة القدم."

وأضاف :"رأينا الليلة مدى أهمية (حارس المرمى مانويل) نوير بالنسبة لهم. فقد تصدى لفرصتين هائلتين أتيحتا أمامنا."

وتابع :"يمكننا الشعور بالفخر إزاء ما قدمناه أمام أفضل فريق في أوروبا، ونحن نشعر بأننا مستعدون بشكل جيد للموسم الجديد من الدوري."

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