عمرو السنباطي: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. والمشاركة الانتخابية واجب علينا

انطلقت اليوم حملة دعم عمرو السنباطي، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، رقم ٢، ورمز الكتاب.





يذكر أن السنباطي الذي يخوض الانتخابات تحت شعار "خبرات تبني المستقبل"، شغل على مدار ٢٥ عاما مناصب قيادية عديدة في مجال إدارة الشركات والأندية الرياضية.





ووجه السنباطي، كلمة في الفيديو الرسمي للحملة الرسمية أعلن خلالها ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب، ووجه التحية لكل أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة.





كما توجه بالشكر لكل قيادات حزب مستقبل وطن على ثقتهم وتعهد بأنه سوف يكون عند حسن ظن الجميع.





وأضاف: "أن مصر يحدث فيها حالياً نهضة غير مسبوقة على جميع المستويات وبالتالي وجب علينا المشاركة الآن ودعم جهود الدولة والقيادة السياسية، وهناك الكثير من أهل مصر الجديدة يعرفني باعتباري أحد أبنائها أباً عن جد هو طبعاً أهلي في مدينة نصر التي بدأت بها أهم مرحلة في حياتي".





وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تجرى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وفي الداخل 7،8، نوفمبر 2020،





وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل أيام، 7، 8، ديسمبر.



