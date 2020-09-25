عمرو السنباطي: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. والمشاركة الانتخابية واجب علينا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
انطلقت اليوم حملة دعم عمرو السنباطي، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، رقم ٢، ورمز الكتاب. 

يذكر أن السنباطي الذي يخوض الانتخابات تحت شعار "خبرات تبني المستقبل"، شغل على مدار ٢٥ عاما مناصب قيادية عديدة في مجال إدارة الشركات والأندية الرياضية.

ووجه السنباطي، كلمة في الفيديو الرسمي للحملة الرسمية أعلن خلالها ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب، ووجه التحية لكل أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة.

كما توجه بالشكر لكل قيادات حزب مستقبل وطن على ثقتهم وتعهد بأنه سوف يكون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف: "أن مصر يحدث فيها حالياً نهضة غير مسبوقة على جميع المستويات وبالتالي وجب علينا المشاركة الآن ودعم جهود الدولة والقيادة السياسية، وهناك الكثير من أهل مصر الجديدة يعرفني باعتباري أحد أبنائها أباً عن جد هو طبعاً أهلي في مدينة نصر التي بدأت بها أهم مرحلة في حياتي".

وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تجرى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وفي الداخل 7،8، نوفمبر 2020، 

وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تجرى  الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل أيام، 7، 8، ديسمبر.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عمرو السنباطي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

منذ ساعة الا ربع

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كوتينيو يختار رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعة و 11 دقيقة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 21 ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

02:55 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

12:30 م

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»