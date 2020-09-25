جولة بالمحافظات.. خريطة المساجد التي افتتحت اليوم

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استمرت وزارة الأوقاف في افتتاح المساجد، اليوم الجمعة، ضمن خطتها للتوسع في إنشاء المساجد بكافة محافظات البلاد، لنشر الفكر المعتدل البعيد عن التطرف في مقرات تحت إشرافها.



و افتتحت وزارة الأوقاف، 77 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد افتتاح أكثر من 50 مسجدًا بالأمس فى عدد كبير من المحافظات.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المساجد التي تم افتتحها اليوم الجمعة في المحافظات المختلفة من قبل مسئولي وزراة الأوقاف:



- افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، مسجد التقوى بمسقط رأس المفتى فى زاوية أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات ضمن 16 مسجدا تفتتحها الوزارة فى البحيرة.



- ومن بين المساجد التي تم افتتاحها في البحيرة تم: الهداية محطة التحرير بدر، الفتح بيتاي البارود، عمر بن الخطاب - سليم طوبيان – دمنهور، التقوى بمدينة وادي النطرون، القاضي بمدينة دمنهور، الوقف الغربي بالرحمانية، عمر بن الخطاب بسليمان شلبي، نور الإسلام كوم شريك كوم حماد.



- افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بـمحافظة كفر الشيخ 5 مساجد، وهى مساجد عمرو بن العاص، بعزبة فؤاد رجب فوة، والدوايدة الجديد، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدى أحمد ربيع بدسوق.



- افتتح اليوم الجمعة الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عددا من المساجد بإجمالى 7 مساجد من بينها مسجدان تم إنشاؤهما عن طريق الوزارة، و5 تم إنشاؤها بالجهود الذاتية فى مقدمتها مسجد النور بشطوره، والمساجد هي ال همام بقرية المدمر بطما، والقصاصين بطهطا، وأم العمد بنجوع مازن بالبلينا، والعاشر من رمضان بالمنشاه والرحمن الغندقلى بالمنشاه والسعادة السلمانى بالبلينا والرحمن ال شلبى بالبلينا والمسجد الأول والثانى إنشاء وزارة والخمسة الباقين بالجهود الذاتية.



- أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية افتتاح 3 مساجد جديدة بنطاق المحافظة اليوم الجمعة، وهي مسجد عزبة مصطفى أفندي التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه، المسجد الثاني هو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة ٢٣٠ متر، بإجمالي تكلفة 2.5 مليون جنيه، المسجد الثالث الذي يدخل الخدمة أيضًا هو مسجد هاجر بقرية الإصلاح الزراعي التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة ٢٥٠ متر، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه.



- وفي الدقهلية تم افتتاح مساجد في: مديرية أوقاف الدقهلية عزبة ابو الفرج بنى عبيد، عزبة التل بنى عبيد، احمدية أبو الفتوح بلقاس، عزبة الويش بلقاس، الشماشرجي – مركز منية النصر.



- افتتح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا 8 مساجد جديدة وهى مسجد الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا، ومسجد محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر ومسجد السلام زهرة المنيا والنور عزبة المرح طوخ المنيا وعلى بن ابى طالب عزبة السلطان ومسجد ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية ومسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية.



- وفي أسوط تم افتتاح مساجد: البارودة بنى شعران منفلوط، النور نزلة مصطفي – ديروط، الحسين النهاية ديروط، المصحون دير القصير – القوصية، آل طنطاوى – سلام، الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروط، الشيخ مناع – سلام، التقوي بنى محمد – ابنوب.



- أما مديرية أوقاف المنوفية فقد افتتحت مساجد: عبد المعطى ماضى كفر طبلوها تلا، ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكوم، على سالم اجهور قويسنا، القبلي دناصور الشهداء، بحبح كفر ابو راقية اشمون.



- و افتتح المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة لفيوم، مسجد الإيمان بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواى، بعد إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية، كما افتتحت مديرية الأوقاف بالمحافظة مساجد: الايمان مفارق طهطا ابشواى، المهدى ابو دتعاش اشواى، ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم، عزبة على صالح سترو ابشواى، العبدانية مطرطارس سنورس.



- وفي الجيزة تم افتتاح مساجد، محمد ابو الزهور بميت قادوص، الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطر، السيوفى الدبركى سقارة – البدرشين، التوبة شارع عبد الباقى الماذون الصف، سيدى خلاف البرغوتى العياط، المكربل طموة الحوامدية، النحاس – الكرداسة.





