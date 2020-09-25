محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة

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أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعه، اليوم، بمسجد النصر بالمنصورة، ويرافقه اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزاره السكرتير العام،.



واطمأن محافظ الدقهلية، على تطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعه والتى تنفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاوقاف والتنسيق الكامل مع المجتمع المدنى.



وكان محافظ الدقهلية، قد كلف الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف، بتنفيذ خطة المحافظة من خلال حملات مكثفة للتطهير والتعقيم للمساجد على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجتمع المدنى بالدقهلية.



وقد إطمأن محافظ الدقهلية، على تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى اثناء اداء الشعائر حرصا على سلامه وصحة المواطنين، وقد اشاد المحافظ، بوعى المواطن الدقهلاوى، وحرصه على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.



واكد المحافظ على إستمرار حملات التطهير والتعقيم للمساجد بشكل دورى قبل وبعد اداء الصلوات يوميا وتكثيفها وايام الجمعه اسبوعيا



واكد محافظ الدقهلية، علي ان الدولة ومن خلال اجهزة المحافظة المختلفه تبذل جهودا كبيرة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تحقيقا لرضاهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وقد القى خطبة الجمعه الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية الاوقاف بالدقهليه، وكان عنوانها " الصدق فى الاقوال والافعال والهمم"، وعقب اداء الصلاة التقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين، واستمع الى مطالبهم ومقترحاتهم ومشاكلهم مؤكدا على الدولة بكامل اجهزتها تبذل كل الجهود من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووعد المحافظ بدراسه المقترحات التى طرحها المواطنين، وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم وذلك وفقا للاولويات وللامكانات المتاحه.



جاء ذلك فى اطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعودة صلاة الجمعه بمساجد الجمهورية والتأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا حرصا على سلامه وصحة المواطنين بالمحافظات