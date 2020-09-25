تفاصيل افتتاح وتجديد 19 مسجداً بتكلفة 55 مليون جنيه في كفر الشيخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ومرافقيه، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد سيدي احمد ربيع بدسوق اليوم الجمعة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جاري افتتاح 19 مسجدًا بتكلفة اجمالية 55 مليون جنيه، ما بين انشاء جديد، وإحلال وتجديد بقرى المحافظة،تم افتتاح 7 مساجد ب 7 قرى، وهي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر، وسيتم افتتاح 6 مساجد أخرى الجمعة المقبلة

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن مصر بلد المساجد ورعايتها، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وانشاء وتطوير والال وتجديد المساجد، ولسن مثل تل الجماعة الإرهابية التي تقتل المصلين بالمساجد كما حدث بسيناء.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح اليوم الجمعة، 5 مساجد، وهي مساجد عمرو بن العاص،بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد،و52الكبير بقرية المنصورة بالحامول،وزهير المحطة بقلين،ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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