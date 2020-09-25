وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بميدان الشهداء، وذلك في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن العزيز، وجموع من المصلين وسط الإجراءات الاحترازية المشددة حسب تعليمات خطة الدولة في مجابهة كورونا.

وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف "خطيب الجمعة" على أن المسلم المؤمن دائما يعمل لأخرته كما يعمل لدنياه، وأن عمله في الدنيا يتسم بالبناء والعطاء والإخلاص والتفاني، مؤكدًا على أن المواطن الصالح يسعى دائما لبناء مجتمعه من حوله يساعد دولته في تحقيق التنمية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المشاركة المجتمعية والتعاون على البر والتقوى تعضد من فرص البناء والتنمية، وهو مما دعا إليه الإسلام في القرآن والسنة المباركة، حيث أن عين المؤمن وساعده دائما تجتهد في الخير، وأن من سمات المجتمعات الصالحة التكافل والتعاون في كل خير سواء دنيويا أو أخرويا.
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية
وكيل أوقاف بني سويف: المواطن الصالح يساعد دولته في تحقيق التنمية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف انتخابات النواب 2020

أخبار تهمك

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعة و 14 دقيقة

كوتينيو يختار رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

منذ أقل من ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الأوقاف: التكافل الاجتماعي واجب الوقت شرعيا ووطنيا وإنسانيا

خطباء الأوقاف: قضية الوعي أهم المرتكزات للشخصية القوية

محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك: سعادتي لا توصف لوجودي بين أهلي وأبنائي (صور)

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة ببني سويف.. ويحذر من رفقاء السوء (صور)

محافظ بني سويف ونائبيه يؤدون أول صلاة جمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز

مفتي الجمهورية: المسلم الحق يشارك بإيجابية في المجتمع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

02:55 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

12:30 م

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»