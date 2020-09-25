بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لنادين نسيب بإنستجرام









وشاركت نادين منذ قليل جمهورها بمجموعة صور لها وكتبت : شكراً يارب علي كل شئ وأنا ممتنة كثير وإيجابية كثسر وبعدني بحب الحياة وكل لحظة ، وبقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدمنا ، ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر .









وكانت نادين نجيم قد تعرضت للإصابة جراء انفجار بيروت الذي حدث في المرفأ وراح ضحيته عدد كبير من الأبرياء.







وخضعت نادين لعملية جراحية كبيرة استمرت 6 ساعات ومكثت فترة في المستشفى حتى تماثلت الشفاء وخرجت وعادت إلى حياتها الطبيعية وسط دعوات مكثفة من جمهورها.







https://www.instagram.com/p/CFjzboln-km/?igshid=t7wfegztti9h



تحرص الفنانة نادين نسيب التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.