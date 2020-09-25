كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1000 حالة ببني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على إنتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتبين من التقرير الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23 و24 سبتمبر الجاري، مكونة من 8 تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والأسنان والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة" وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1055مواطنًا، ومعمل دم 42 ومعمل طفيليات 24 وحالات الأشعة 24 وموجات فوق صوتية 33 و5 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل و29حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج.



وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ108 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية، والضغط والسكر والسمنة، وأورام الصد، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ٦٥ مواطنًا.



من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

