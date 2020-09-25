ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح"









حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ، وعلقت قائله:"اسمعوا أغنيتي اصحي صح صح علي تطبيق أنغامي وقولولس رأيكم".







"صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.







وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.







https://www.instagram.com/p/CFjyrltAvfR/?igshid=kf94g8hkqqc9

روجت الفنانة ميس حمدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".