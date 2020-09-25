التعاون يكشف حجم إصابة حمدان الرويلي

أعلن نادي التعاون السعودي عن مدى حجم الإصابة التي لحقت بلاعبه،نجم الفريق حمدان الرويلي أمس الخميس، خلال مواجهة على الدحيل القطري والتي انتهت بفوز التعاون بهدف مقابل لا شئ ، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.









وخلال الحساب الرسمي على "تويتر" قال سكري القصيم:" إن الرويلي تعرض لكسر في عظمة الساق، نُقل بسببه إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".









كما وجه رئيس التعاون محمد القاسم، رسالة إلى الرويلي عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الغالي حمدان الرويلي، دعوات كل محبي التعاون لك بالسلامة، وبأسم الجميع نهديك هذا الفوز.. وعودة عاجلة بإذن الله".



