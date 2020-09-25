التعاون يكشف حجم إصابة حمدان الرويلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن نادي التعاون السعودي عن مدى حجم الإصابة التي لحقت بلاعبه،نجم الفريق حمدان الرويلي أمس الخميس، خلال مواجهة على الدحيل القطري والتي انتهت بفوز التعاون  بهدف مقابل لا شئ ، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.


وخلال الحساب الرسمي على "تويتر" قال سكري القصيم:" إن الرويلي تعرض لكسر في عظمة الساق، نُقل بسببه إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".


كما وجه رئيس التعاون  محمد القاسم، رسالة إلى الرويلي عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الغالي حمدان الرويلي، دعوات كل محبي التعاون لك بالسلامة، وبأسم الجميع نهديك هذا الفوز.. وعودة عاجلة بإذن الله".

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