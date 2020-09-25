مدرب ويست بروميتش يعلن جاهزية حجازي لمباراة تشيلسي

أعلن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست بروميتش ألبيون، جاهزية الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريقه لخوض لقاء تشيلسي غدا السبت بالجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وقال بيليتش لموقع ناديه: "حجازي تخلص من إصابته في أوتار الركبة وعاد بشكل طبيعي إلى التدريبات قبل لقاء تشيلسي".

وغاب حجازي عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها عقب لقاء ليستر سيتي بالجولة الأولى للبريميرليج.

ورفض المدرب الكرواتي نغمة الإحباط قبل لقاء البلوز مؤكدا أنه من الطبيعي الحديث عن بعض السلبيات "لكن يجب أن يتوقف الإحباط ويسعى الفريق لتقديم كل ما لديه في لقاء تشيلسي".