السبب مجهول.. تعرض منزل مجدي كامل للغرق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعرض منزل الفنانة مجدي كامل، منذ ساعات للغرق، وقد أعلن عن ذلك من خلال بوست عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وكتب : قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله.


كما أعلنت زوجته مها أحمد قائله: بيتي غرق مية ومش عارفين اية السبب ، سترك يارب قدر الله وما شاء فعل.



ويعد آخر عمل شارك فيه مجدي كامل مسلسل البيت الكبير 3 والمسلسل بطولة لوسي،سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر،طارق صبري،مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



والجدير بالذكر أنَّ مجدي ُشارك مؤخرا في مسرحية" الملك لير"، والمسرحية بطولة يحيي الفخراني، أحمد فؤاد سليم،مجدى كامل،رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور،هبة مجدي، نضال الشافعي، أحمد عزمي،إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.



https://www.instagram.com/p/CFiEeKIgOcL/?igshid=kko8ftagnfa2

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