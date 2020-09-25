تفاصيل مصرع شابيين غرقا في ترعة بالدقهلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
انقلبت سيارة ملاكي، يستقلها طالبان، لقيا مصرعهما غرقا في ترعة أم جلاجل، الموازيه للطريق الفرعي، أويش الحجر نوسا البحر، امام قرية نوسا البحر مركز اجا في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتلقي ادارة شرطة النجده بلاغا بانقلاب سيارة بمياه ترعه ام جلاجل.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا، والفحص تبين انه اثناء قيادة زياد مصطفي احمد ٢٠ سنة طالب، ومقيم نوسا البحر اجا السيارة رقم م ص ر ٣ ملاكي وبمكان الحادث اختلت عجلة القياده بيده مما أدي الي إنحرافها وانقلابه بمياه الترعه.

ونجم عن الحادث، وفات الطالب ومرافقه نجل خالته عاطف شوقي السعيد ١٩ سنة طالب، ومقيم بذات القرية، وبسؤال عم الاول مجدي احمد منصور ٥٩ سنة، موظف وعم الثاني حسن السعيد عبد العزيز ٤٦ سنة، موظف ومقيمان بذات القرية أيدو بذات المضمون.

وورد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جناىية، وتحرر المحضر رقم ٦٧٦١ جنح اجا، للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 19 ساعة

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين

كوتينيو يختار رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

02:55 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

12:30 م

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»