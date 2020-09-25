تفاصيل مصرع شابيين غرقا في ترعة بالدقهلية

انقلبت سيارة ملاكي، يستقلها طالبان، لقيا مصرعهما غرقا في ترعة أم جلاجل، الموازيه للطريق الفرعي، أويش الحجر نوسا البحر، امام قرية نوسا البحر مركز اجا في محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتلقي ادارة شرطة النجده بلاغا بانقلاب سيارة بمياه ترعه ام جلاجل.





وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا، والفحص تبين انه اثناء قيادة زياد مصطفي احمد ٢٠ سنة طالب، ومقيم نوسا البحر اجا السيارة رقم م ص ر ٣ ملاكي وبمكان الحادث اختلت عجلة القياده بيده مما أدي الي إنحرافها وانقلابه بمياه الترعه.





ونجم عن الحادث، وفات الطالب ومرافقه نجل خالته عاطف شوقي السعيد ١٩ سنة طالب، ومقيم بذات القرية، وبسؤال عم الاول مجدي احمد منصور ٥٩ سنة، موظف وعم الثاني حسن السعيد عبد العزيز ٤٦ سنة، موظف ومقيمان بذات القرية أيدو بذات المضمون.



