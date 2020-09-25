بإطلالة جرئية.. ناهد السباعي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ناهد السباعي جمهورها التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



وظهرت ناهد بالصورة من مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي ، مرتدية فستان طويل مفتوح من الخلف ، وانتعلت معه حذاء أسود ذو كعب ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووقعت ميكب هادئ يبرز جمالها.




في سياق منفصل، شاركت ناهد السباعي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "النهاية"، بجانب الفنان يوسف الشريف.



يذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، محمد جمعة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.


https://www.instagram.com/p/CFjwcRFpu1b/?igshid=1mh9eb1698rq2

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