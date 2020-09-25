آخرها علامات تظهر على الشفتين.. قائمة بأحداث أعراض فيروس كورونا

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من آن لآخر، يكتشف العلماء أعراض جدية لفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ضمن متابعتهم لهذا الوباء الذي استطاع أن ينتشر في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأحدث الأعراض التي كشفها العلماء بشأن فيروس كورونا التاجي المستجد:



- كشف الأطباء عن بعض الأعراض الخفية للمرض المميت، من بينها الألم الشديد في الشفاه، وأوضحت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد أن الإصابة بكورونا قد ينتج عنها ألم في الشفاه ويمكن أن تصبح جافة ومتقشرة عندما تتعافى، وقد يحدث ألم داخل الفم أيضا.



- وفي الفترة الأخيرة، كشفت الدراسات عن أعراض جديدة لكورونا عند الأطفال مؤكدين أن الأعراض الجديدة، الأطفال تصيب ببعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، ولكن الأعراض الأكثر شيوعا تصيب الجهاز التنفسي، وتتضمن أعراض كورونا لدى الأطفال، الإسهال والقيء وتشنجات البطن، بعدما كانت تقتصر الأعراض على ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.



- مؤخرا ظهر عارض جديد، حيث قال العلماء إن الطفح الجلدي، قد يكون في بعض الأحيان، العارض الوحيد الملاحظ للمصابين بكورونا، وورصدوا ثلاثة أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس الأمر الذي دفعهم للدعوة إلى إدراج الطفح باعتباره أحد الأعراض الرئيسية للوباء.



- وفي 26 يونيو الماضي، كشفت أحد الدراسات عن وجود أعراض جديدة للفيروس، فقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، إن هناك 3 أعراض جدد لمرض فيروس كورونا، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.



- وفي الصين، ظهرت أعراض آخر على مصابي فيروس كورونا الجدد، حيث كشف أطباء صينيون في بكين أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من مرض فيروس كورونا ظهر عليهم أعراض غريبة وغير معهودة سابقا وهي آلام في المفاصل والمعدة، مؤكدين أن أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى.

