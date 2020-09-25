أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

أجاب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على سؤال الإعلامي أحمد شوبير له بشأن حصول الأهلي على توقيع المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب مصرالمقاصة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وكشف أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، على راديو "أون سبورت إف إم"، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي، سيوقع عقود انضمامه إلى النادي الأهلي غدا".


وقال سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد شوبير، إنه كرجل مسؤول داخل جدران القلعة الحمراء لن يستطع التعليق عن توقيع محمد إبراهيم، مكتفيا بقوله أن المنافسة الموسم المقبل ستكون في منتهى القوة، وهو ما يتطلب وجود قائمة قوية وقادرة على المنافسة، من أجل حصد الكثير من البطولات والألقاب".


وواصل شوبير:"لقد نجح النادي الأهلي في ضم بدر بانون مدافع الرجاء، فكان رد مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يملك تعليق على حقيقة تلك الصفقة، موضحا أنها قد تكون حقيقية أو مجرد اجتهاد صحفي".


واستكمل عبد الحفيظ:" ان شغله الشاغل في الوقت الحالي، هو رفع من الروح المعنوية عند اللاعبين، خاصة المحترفين الأجانب، ذاكراً بالنيجيري جونيور أجايي، مشددا أنه أحد العناصر المؤثر جدا داخل الفريق قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".


وأختتم عبدالحفيظ قائلاً:" أنه النادي الأهلي يحاول توفير جمع احتياجات الاعبين، بجانب الأجواء المشجعة لهم، خاصة المحترفين، لأن بعضهم بعيد عن عائلته وأسرته بسبب ظروف الطيران بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في البلاد".

أخبار تهمك

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو يختار رقم قميصه الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 21 ساعة

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

منذ 41 دقيقة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني

02:55 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

12:30 م

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»