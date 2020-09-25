وزير المالية: إنشاء وحدة جديدة تختص بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة تنظيمية لموازنة البرامج والأداء، تتولى مسؤولية وضع الخطط، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء، وإعداد التقارير والدراسات والاقتراحات المرتبطة بهذه الخطط بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية.

ووكشفت وزارة المالية اليوم إن هذه الوحدة  سيتولى الإشراف عليها أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بإعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء، موضحًا به مزاياها وكيفية تحديد هيكل البرامج وفقًا للنشاط، واختيار مؤشرات قياس الأداء وتعريف الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وآلية إعدادها.

كما تتولى الوحدة حصر جميع البرامج الرئيسية والفرعية والمشروعات والأنشطة التي تقوم بها الجهات والهيئات الموازنية، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والأهداف الاستراتيجية للحكومة، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة للبرامج المقدمة من الوزارات والجهات التابعة لها طبقًا لمستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وتختص الوحدة أيضًا بالمتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة من خلال تقارير ربع سنوية بموازنات كل الجهات والهيئات لضمان الالتزام بموازنة البرامج والأداء، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة وقياس أثر تنفيذ هذه البرامج اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وفقا للبيان.

وأضاف  بيان وزارة المالية أن هذه الوحدة تُسهم في التحول إلى تطبيق منظومة البرامج والأداء، على النحو الذي يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية.

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