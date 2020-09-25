تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:07 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فياريال، مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام فياريال على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.


ولم يخض برشلونة أول جولتين في بطولة الدوري الإسباني، نظرًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى شهر أغسطس الماضي.


وستكون هذه المباراة هي الرسمية الأولى للهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للمقال كيكي سيتين.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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