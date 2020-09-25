تركيا: مذكرات اعتقال بحق 82 شخصا تظاهروا قبل 6 سنوات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، عن أصدار مذكرات اعتقال بحق 82 شخصا، من بينهم رئيس بلدية، على خلفية مظاهرات مؤيدة للأكراد قبل ست سنوات، حسبما أعلن مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

وتعود مذكرات الاعتقال إلى مظاهرات في أكتوبر 2014 في تركيا اندلعت عقب سيطرة تنظيم داعش على بلدة كوباني السورية ذات الغالبية الكردية.

وتبحث الشرطة عن 82 مشتبها بهم في العاصمة التركية، وست محافظات أخرى، وفق بيان لمكتب مدعي عام أنقرة، ولم يحدد بيان مكتب المدعي العام طبيعة الشبهات التي تطالهم.

لكنه قال إن الجرائم التي ارتكبت خلال التظاهرات تتضمن القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وجرح 326 عنصرا أمنيا و435 مدنيا.

وصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية قارص شرقي البلاد، أيهان بيلغين، وفق ما ذكرت صحيفة حرييت.

وفاز بيلغين برئاسة البلدية الانتخابات المحلية عام 2019 عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي.

وفاز ما مجموعه 65 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي في تلك الانتخابات، استُبدل 47 منهم بمسؤولين غير منتخبين، فيما أوقف البعض بتهم الإرهاب، حسبما ذكر الحزب الشهر الماضي.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وتتهم الحكومة الحزب بحض الناس على المشاركة في المظاهرات التي خرجت في أنحاء تركيا وقتل خلالها 37 شخصا. لكن الحزب يحمل الشرطة التركية المسؤولية عن أعمال العنف تلك.

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