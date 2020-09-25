روسيا: أكثر من 3 آلاف متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 3.5 ألف متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك - V" في سياق الاختبارات المتعلقة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الاختبارات مازالت مستمرة.

وقال موراشكو في تصريحات اليوم /الجمعة/ - "اليوم تستمر الدراسات السريرية بعد تسجيل هذا اللقاح، حيث تلقى أكثر من 3.5 ألف مريض اللقاح"، مؤكدا أن كل شيء يسير كالمعتاد. وأضاف موراشكو "أن هناك لقاحين محليين آخرين يخضعان لتجارب إكلينيكية، وهما لقاحان لمعهد تشوماكوف ومركز "فيكتور"، لافتا إلى أنه بهذا الشكل ستكون الدولة قادرة على الاختيار.

وشدد وزير الصحة الروسي، على أن الأدوية المصرح باستخدامها للعلاج من "كوفيد-19" سيتم إدراجها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية للحياة.

يُذكر أن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أوصى في وقت سابق من اليوم السكان المسنين وذوي الأمراض المزمنة بالعودة إلى نظام العمل عن بعد من المنازل، وذلك وسط مخاوف من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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