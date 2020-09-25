بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويريد الأهلي التعاقد مع رجب بكار من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي، والذي انتقل إلى بيراميدز بداية الموسم المقبل.


وتنتظر إدارة الأهلي معرفة القيمة المالية للصفقة، من أجل إرسال عرض رسمي لإدارة بيراميدز، من أجل ضم اللاعب.


ورفض رجب بكار فكرة الضغط على إدارة بيراميدز من أجل الرحيل مجانًا والانتقال إلى القلعة الحمراء.


ويفكر رجب بكار في الخروج من ببراميدز خلال الفترة المقبلة، في ظل تعاقد الفريق مع أحمد فتحي بالإضافة إلى وجود عمر جابر وإجادة أحمد توفيق في ذلك المركز، وعدم قدرة اللاعب في الحصول على مكان أساسي في تشكيل الفريق السماوي.

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