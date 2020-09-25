الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر، للحفاظ على عمرو السولية لاعب وسط الفريق، ضمن صفوفه نظرًا لأهميته وكونه واحد من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقود انتقاله بعد مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أنه تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء، ومباراة الإياب بالقاهرة.

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