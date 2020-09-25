انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. اعرف السبب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الجمعة عن انقطاع المياه عن 18 مناطق وهم (العباسية – منشية الصدر– حدائق القبة – حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكري – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسي –  الشيراتون  – المطرية - عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش - السويسري ).

وقالت الشركة أنه نظرا لانقطاع التيار الكهرباء عن محطة مياه مسطرد فقد انقطعت المياه عن هذه المناطق


وأعربت الشركة، في بيان صحفي، عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وفي سياق منفصل، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، يوم الثلاثاء الماضي عن قطع المياه في عدة مناطق بالمحافظة، وهم "حي بولاق الدكرور – أرض اللواء" ولمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2592020، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 2692020.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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