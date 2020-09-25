تفاصيل العثور على جثة ميكانيكي بمساكن المينا في المنصورة

عثر أهالي مساكن المينا، بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللوء مصطفى كمال مدير المباحث، بتلقي بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة لشخص مجهول خلف منطقة مساكن الميناء قسم ثان





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثان المنصورة وتبين ان الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة ملقي علي ظهره علي الارض ولا توجد به ثمة اصابات مع وجود وخذ ابري بالذراع الايسر ولم يعثر علي اوراق تثبت شخصيته ولم يتعرف احد عليه





وورد تقرير مفتش الصحه يفيد بالكشف الظاهري علي المذكور تبين عدم وجود إصابات ظاهريه مع وجود وخذ ابري بالذراع الايسر ولا توجد شبهه جناىيه، وتحرر المحضر رقم ٦٥٨١ اداري قسم ثان المنصورة



