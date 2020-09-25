الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وضع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدة بدائل استعدادًا لخلافة السويسري رينه فايلر، الئي بات قريبًا من الرحيل بالفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني، على الرحيل خلال الأيام المقبلة، بسب ظروفه الأسرية التي تمنعه من البقاء داخل التتش.

وبدأت لجنة التخطيط في بحث عدد من السير الذاتية لتولي المهمة، حيث تم وضع ثلاث جنسيات على رأس المطلوبين وكانت من هولندا وألمانيا وإيطاليا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة.

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