تفاصيل افتتاح 29 مسجدا بتكلفة 50 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

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أشاد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشيد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، حيث تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح عدد ١٣٩ تجاوزت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة.



وأوضح محلفظ البحيرة، أن إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة بلغ ١٣٨٤٣ مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع إفتتاح مسجد التقوي بالدلنجات فقد تم إفتتاح وأداء الصلاة بعدد ٢٩ مسجدًا آخر على مستوى ٩ مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة تتجاوز ٥٠ مليون جنية.



وتلك المساجد التى تم إفتتاحها هى:



- مسجد التقوى بزاوية أبو شوشه التابعة لقرية الوفائية بالدلنجات والذي تبلغ مساحته ٥٢٠ متر وتم إحلال المسجد وتجديده بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنية وهو مكون من ٣ أدوار منهم الدور الثاني مصلى للنساء ويوجد عدد ١٤ حمام وميضة للوضوء وعدد ٤ أحواض لكبار السن.



- مسجد الهداية، محطة التحرير ببدر بمساحة ٥٥٠ متر وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و١٠٠ ألف جنية.



- مسجد الفتح، بقرية رقامة بإيتاي البارود بمساحة ٤٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و١٠٠ ألف جنية.



- مسجد محلة صا، بشبراخيت بمساحة ٣٧٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنية.



- مسجد عمر بن الخطاب - سليم طوبيان بدمنهور بمساحة ٢٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنية.



- مسجد القاضي بقرية نديبة بدمنهور بمساحة ١٤٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليون و١٠٠ ألف جنية.



- مسجد التقوي بوادي النطرون بمساحة ١٣٥ متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنية.



- مسجد الخمسين، بكفر الدوار بمساحة ٦٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون جنية.



- مسجد الوقف الغربي بالرحمانية بمساحة ٤٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنية.



- مسجد الوسطاني البريجات، بكوم حمادة بمساحة ٤٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنية.



- مسجد قرية النحاس، بكفر الدوار بمساحة ٤٢٠ متر بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنية.



- مسجد بولين الكبير، بكفر الدوار بمساحة ٤٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنية.



- مسجد عمر بن الخطاب بسليمان شلبي، بشبراخيت بمساحة ٣٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و١٠٠ ألف جنية.



- مسجد نور الإسلام - كوم شريك، بكوم حمادة بمساحة ٣٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٨٠٠ ألف جنية.



- مسجد شبراخيت، بمساحة ٢٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنية.



- مسجد محفوظ بالعكريشة، بكفر الدوار بمساحة ٢٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنية.



- مسجد الإيمان، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.



- مسجد الصفتي، بعزبة الصفتي بكفر الحمايدة بمركز دمنهور بتكلفة ٢٥٠ ألف جنية.



- مسجد رامي عوض، بقرية شرنوب مركز دمنهور.



- مسجد عباد الرحمن، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.



- مسجد الرحمن، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.



- مسجد اللواء فوزى غراب، بقرية الحوفي التابعة لزواية غزال بمركز دمنهور.



- مسجد عباد الرحمن، بقرية خنيسة بمركز دمنهور.



- مسجد الهجيني بعزبة الهجيني بمركز دمنهور.



- مسجد فاطمة الزهراء، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.



- مسجد الهدى، بعزبة النقطة بمركز دمنهور.



- مسجد الرحمن الرحيم، بقرية بويط بمركز الرحمانية.



- مسجد فرج غنيم بقرية ٨ بمركز إدكو.



- مسجد البغدادي بزراعة ٦، بمركز إدكو على مساحة ١١٠ متر بتكلفة ٥٠٠ ألف جنية ويسع ١٠٠ مصلي.



حضر إفتتاح المساجد وآداء صلاة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بمسجد التقوى في قرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات.



وقام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة، والتي أكد خلالها على ضرورة صدق الهمم في بناء الأوطان وتحمل المسئولية المجتمعية والمنافسة في أعمال البر والخير، مشيرا إلى انه من معانى الصدق مع الأوطان ان نقف بقوه فى وجوه دعاه التخريب والهدم والفوضى وان تكون مصلحا ولاتقف موقف سلبيا او موقف المتفرج، فمصر دوله بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والاسكان ودور العباده.



كما أكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنية كلمة الدولة وفي مختلف المجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء الإنسان علميًا وروحيًا وثقافيًا وإنسانيًا وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.