وزير النقل يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لمتابعة التنفيذ بمشروع القطار الكهربائي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كلا من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج ومسئولي تحالف افيك كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي السلام العامصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان وذلك لمتابعة تقدم الاعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مشيرا الى اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين وان مصر تنفذ خطة لتطوير كافة موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كافة أنحاء الجمهورية وخاصة التي تربط البحرين الاحمر والمتوسط.

ثم تناقش الجانبان حول تقدم الاعمال بمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان حيث أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من المشروع قبل اكتوبر 2021 خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة، كما طالب الوزير الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائى جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل عدد (3) محطات وشمالًا إلى محطة العاشر2 بطول حوالي 5.3 كم ليشمل عدد (1) محطة وذلك من خلال التفاوض مع بنك اكزيم الصيني

ثم اوضح الوزير أن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد لافتا الى ان مجال توطين الصناعة يمكن ان يكون مجالا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

كما تطرقت المباحثات الى التعاون المستقبلي المشترك حيث أكد الوزير على ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد والنقل البحري يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الصينية وان الشركات الصينية دائما ماتتطلع للتعاون مع الجانب المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مشيرا الى ان مشروع القطار الكهربائي يعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين الصيني والمصري

وفي السياق ذاته أكد تحالف افيك كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي أهمية التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ المشروع وان التحالف قام بارسال محموعة من افضل الخبراء المتخصيين للاشراف على تنفيذه بإستخدام أفضل نظم التكنولوجيا خاصة وأنه أول قطار كهربائي في مصر

ووجه الوزير بتكثيف اللقاءات المشتركة خلال الفترة القادمة بما يساهم في استمرار تقدم الاعمال بالمشروع وبما يساهم في الانتهاء منه وفقا للموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع

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