دينا الراقصة تشارك فى تحدى الطفولة والجمهور يعلق "فخر الصناعة المصرية"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة دينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتين لها، واحدة وهى كبيرة والأخرى وهى صغيرة، لتدخل بذلك "تحدى الطفولة"، هذا التريند الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات عليها.



يذكر أن دينا ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

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