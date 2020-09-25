مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
استلم مركز معلومات الشبكات بالقليوبية، اليوم الجمعة، جهاز الكشف الرداري GSSI sir 4000، وهو يعد الأحدث عالميا لأنظمة الكشف عن جميع أنواع المرافق بباطن الأرض، ليصبح المركز من أوائل الجهات القليلة التي تمتلك ذلك الجهاز الحديث على مستوى الجمهورية وطفرة في تاريخ محافظة القليوبية.


ويمكن لهذا الجهاز القدرة على العمل في كافة أنواع التربة، والكشف عنها بشكل فعال وسريع ودقيق، والتي تؤهلنا بسرعة إنجاز المهام وتسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.
مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري
مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري
مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري
مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري

أخبار تهمك

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ يوم

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

روما يحدد بديل دجيكو من ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي: رحيل فايلر سيكون في الوقت المناسب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»