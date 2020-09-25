مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يتسلم أحدث جهاز للكشف الرداري

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استلم مركز معلومات الشبكات بالقليوبية، اليوم الجمعة، جهاز الكشف الرداري GSSI sir 4000، وهو يعد الأحدث عالميا لأنظمة الكشف عن جميع أنواع المرافق بباطن الأرض، ليصبح المركز من أوائل الجهات القليلة التي تمتلك ذلك الجهاز الحديث على مستوى الجمهورية وطفرة في تاريخ محافظة القليوبية.





ويمكن لهذا الجهاز القدرة على العمل في كافة أنواع التربة، والكشف عنها بشكل فعال وسريع ودقيق، والتي تؤهلنا بسرعة إنجاز المهام وتسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.