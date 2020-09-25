بهذه الطريقة.. لقاء سويدان تصبح علي متابعيها

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تحرص الفنانة لقاء سويدان التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.





ونشرت لقاء سويدان منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، والقت التحية الصباحية علي متابعيها وكتبت : صباح والسعادة والرضا والخير كله ليكم ، اللهم صلي علي نبي الرحمة والحب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.





والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.





https://www.instagram.com/p/CFjg_oQHrKn/?igshid=1nxn2r450bcm2