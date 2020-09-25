تصل لـ180 في نهاية 2020.. قصة العربات الروسية المنضمة للسكك الحديدية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، تنضم عربات روسية جديدة لخطوط السكك الحديدية المصرية، في إطار عمل وزارة النقل على تطوير المنظومة خلال الفترة الحالية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تدريجيا وفقا للإمكانات المتاحة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالى 22 عربة، ليصل إجمالى ما وصل حتى الآن من العربات إلى 103 عربات، هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار وزير النقل إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالى 35 عربة وهو معدل التوريد الشهرى المتفق عليه مع الشركة المصنعة لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تلك العربات الروسية التي تنضم لخطوط السكك الحديدية المصرية:

- في شهر يونيو الماضي بدأت تتوافد دفعات العربات الروسية الجديدة بحيث تصل 30 عربة شهريًا حيث يصبح بحلول نهاية عام 2020 الحالي لدى هيئة السكة الحديد 180 عربة جديدة بحيث يتم إضافتها للخدمة على الفور.

- المخطط يشمل توافدها على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد.

- ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

- تصل تكلفة العربات ال1300 إلى 1.065 مليار يورو عن طريق تمويلها بالقرض الميسر وأنهيت تفعيلات إجراءات القرض الميسر والإستجابة لمطالب بنك إكزيم المجري والذي قام بتمويل هذه الصفقة التي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة السكة الحديد بالإشتراك مع بنك إكزيم الروسي.

- كافة العربات الجديدة الروسية تعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى.

- العربات الجديدة ستقطرها جرارات ضمن الجرارات الجديدة التى توردها شركة جنرال الكتريك الأمريكية


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