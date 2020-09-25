وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أدي قبل قلبل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة بمسجد التقوى عقب افتتاحه في قرية زاوية أبوشوشة مسقط رأس الدكتور مفتي الجمهورية بمركز الدلنجات.

جاء ذلك علي هامش اعلان افتتاح عدد 28 مسجد بمحافظة البحيرة، بتكلفة 50 مليون جنية، فى اطار احتفالات محافظة البحيرة، بعيدها القومى الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام ذكري انتصال أهالي رشيد علي حملة قريزر عام 1807م.

والمسجد تبلغ مساحته ٥٢٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف ودعم وزارة الاوقاف وهو مكون من ٣ أدوار منهم الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد عدد ١٤ حمام وميضه للوضوء وعدد ٤ أحواض لكبار السن.

وقام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة، والتي أكد خلالها على ضرورة صدق الهمم في بناء الأوطان وتحمل المسئولية المجتمعية والمنافسة في أعمال البر والخير، مشيرا إلى انه من معانى الصدق مع الأوطان ان نقف بقوه فى وجوه دعاه التخريب والهدم والفوضى وان تكون مصلحا ولاتقف موقف سلبيا او موقف المتفرج، فمصر دوله بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والاسكان ودور العباده.

كما أكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنية كلمة الدولة وفي مختلف المجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء الإنسان علميًا وروحيًا وثقافيًا وإنسانيًا وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)
وزير الأوقاف من البحيرة يطالب الوقوف أمام دعاة التخريب والهدم (صور)

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