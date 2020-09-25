تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طنطا، مساء غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من المسابقة المحلية، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي، لمواجهة طنطا كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.
خط الوسط: أحمد فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، عمرو السولية، محمود عبد المنعم "كهربا".
المهاجم: مروان محسن.


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة.

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