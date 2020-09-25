شبان قنا ضيفا على طهطا بالقسم الثاني



يدخل فريق الشبان المسلمين بقنا اللقاء متحفزا لتحقيق فوز يضمن له الاستمرارية ضمن مربع المنافسة على صدارة المجموعة، وإنهاء الموسم بنفس الترتيب، لاسيما بعد خسارته المباراة السابقة امام البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وتوقف رصيده عند31 نقطة بالمركز الرابع.



فيما يدخل فريق طهطا متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة، بعد تعادله المباراة الماضية مع فريق نادي الألومنيوم بهدفين لكل فريق، ويسعي لاستغلال الانتعاش التي يعيشها اللاعبين بعد التعادل الاخير أمام الالومنيوم خارج ملعبه، وتحقيق فوز يزيد من آماله بالبقاء في دوري القسم الثاني.



وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز الشبان بهدف، أحمد الجبلاوي.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 38 نقطة

2- البنك الأهلي 38 نقطة

3- الألومنيوم 33 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 27 نقطة

6- سوهاج 25 نقطة

7- تليفونات 23 نقطة

8- المنيا 22 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10-الفيوم18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 11 نقطة



يحل في الثالثة من عصر السبت، فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بقيادة كمال الزين المدير الفني لفريق، ضيفا على نظيره فريق نادي طهطا، بقيادة مصطفى حكيم، المدير الفني للفريق، ضمن مواجهات الجولة ال19 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.