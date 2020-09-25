بكلمات مؤثرة.. مني ممدوح تحيي ذكري وفاة والداتها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة مني ممدوح، علي إحياء ذكري والداتها التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم.



ربي استودعتك أمي في قبرها وحيدة يتساوي عندها الليل والنهار .. يارب انزل عندها رحماتك المتتابعات إلي يوم القيامة.. يارب أسعدها في قبرها سعادة لا تشقي بعدها أبداً .. رحمكِ الله أمي الحبيبة وجميع أموات المسلمين وأمهاتهم.. الفاتحة لأمي وكل أمواتنا .



وتعددت الكثير من التعليقات متمنين لها الرحمة والمغفرة.

يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.

أخبار تهمك

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 8 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي: رحيل فايلر سيكون في الوقت المناسب

منذ أقل من ساعتين

روما يحدد بديل دجيكو من ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 20 ساعة

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ 37 دقيقة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ أقل من ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»