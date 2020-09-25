"التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ المنشور رقم 10 لسنة 2020 حرصا على تأمين منشآت العملية التعليمية.

حيث وجهت خلاله بضرورة التنبيه على الآتي:
_يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين
_يحظر وضع لافتات أو إعلانات انتخابية على أسوار المدارس
_يحظر إقامة ندوات أو لقاءات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية
_يحظر الاشتراك في الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية
_يحظر توزيع أي نوع من الهدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

الأهلي: رحيل فايلر سيكون في الوقت المناسب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

روما يحدد بديل دجيكو من ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ يوم

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ 33 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

01:18 م

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

01:33 م

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»