"التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:57 م
ريم محمود
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أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ المنشور رقم 10 لسنة 2020 حرصا على تأمين منشآت العملية التعليمية.
حيث وجهت خلاله بضرورة التنبيه على الآتي:
_يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين
_يحظر وضع لافتات أو إعلانات انتخابية على أسوار المدارس
_يحظر إقامة ندوات أو لقاءات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية
_يحظر الاشتراك في الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية
_يحظر توزيع أي نوع من الهدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية
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