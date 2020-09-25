"التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ المنشور رقم 10 لسنة 2020 حرصا على تأمين منشآت العملية التعليمية.





حيث وجهت خلاله بضرورة التنبيه على الآتي:

_يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين

_يحظر وضع لافتات أو إعلانات انتخابية على أسوار المدارس

_يحظر إقامة ندوات أو لقاءات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية

_يحظر الاشتراك في الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية