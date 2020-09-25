بهذه الكلمات.. أحمد خالد صالح يحيي ذكري وفاة والده

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان أحمد خالد صالح، علي إحياء ذكري وفاة والده التي تحل اليوم.



حيث شارك صورة جمعتهما عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب: رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يارب ينعمك ويغفرلك ويجمعنا بيك علي خير ، اللهم أبدله بالإحسان إحساناً وبالذنب عفواً وغفراناً ، اللهم اره مكانة من جناتك واجمعه بالصالحين والأنبياء واجمعنا بهم علي خير يارب ، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة ، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي ويجمعنا بيك علي خير يا حبيبي.



وعلقت الفنانة مي كساب علي الصورة وكتبت : تعيش وتفتكر ، البركة فيكم ، خلف صالح تفرحو القلب.



 يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.


https://www.instagram.com/p/CFhmlAUBqyJ/?igshid=1jkhge2a7lvwn

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