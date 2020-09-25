الأهلي: رحيل فايلر سيكون في الوقت المناسب

صرح المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي شريف فؤاد إن حسم مصير المدير الفني للفريق رينيه فايلر سوف يكون في الوقت المناسب.





وخلال تصريحات عبر قناة النادي الأهلي قال شريف فؤاد: " يعتبر رينيه فايلر مدير فني ناجح بأداء عظيم وسعيد بالتعاون مع الأهلي، والنادي سعيد بالتعامل مع رجل مثله، هناك مشكلة أثيرت بسبب كورونا، والأهلي بقدرته الكبيرة على صياغة العقود توصل لاتفاق مع فايلر".





وتابع: "ترددت خلال الفترة الماضية شائعات عديدة عن فايلر مع حسم الأهلي للقب الدوري بخصوص سفره وعدم عودته وبخصوص الشرط الجزائي في عقده أو حق فسخ العقد".





وقام بتوجه رسالة خاصة لجماهير القلعة الحمراء: "لا تهتموا لتلك الشائعات، التي تستهدف استقرار الفري، "كل تلك الأمور شأن داخلي ولا يناقشها الأهلي في الإعلام".





واكمل: "هناك وقت من أجل الإعلان عن القرارات بالنسبة لمجلس الإدارة، ولن يجبرنا أحد على تغيير ذلك".



