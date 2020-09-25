أسعار صرف الدولار تستقر مقابل الجنيه المصري بعد خفض الفائدة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار اليوم  الجمعة 25-9-2020، فى  جميع البنوك العاملة فى مصر،  وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة 50 نقطة اساس مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 

15.68 جنيه للشراء

15.78 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.70 جنيه للشراء

15.80 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.70 جنيه للشراء 

15.80 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.68 جنيه للشراء

15.78 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.70 جنيه للشراء

15.80 جنيه للبيع 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

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