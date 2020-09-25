مصطفى ثابت يعزي الزميل محمد المسلمي في وفاة والده

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements
بمزيد من الحزن والأسى، تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، بالتعازي للزميل محمد مسلمي، لوفاة والده.

وكما تتقدم أسرة الفجر، بأحر عبارات المواساة لأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت محمد المسلمي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ يوم

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

08:25 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»