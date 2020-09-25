



خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الالكتروني





إضافة المواليد على بطاقات التموين أكثر ما يسعى إليه الآباء وذلك للحصول على حصة تموينية زيادة، تكفي احتياجاتهم لذلك بدأ الآباء بالبحث عن الطريقة المضمونة والتي لا تكون بأي رسوم إضافية يتم دفعها ويستطيعون من خلالها إضافة المواليد إلى البطاقات، ولهذا سنحاول توفير أفضل الطرق لإضافة المواليد وبكل سهولة حتى يستطيعون الحصول على حصصهم بالإضافة إلى حصة المولود في اقرب وقت وبدون انتظار .





إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020

قرر وزير التموين تحديث البطاقة لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية لكل أسرة، وإزالة المتوفى أو المتزوج خلال المدة التي يحددها وزير التموين وإضافة المتوفى أو المتزوجين عبر موقع وزارة التموين الخاص، أو استبعاد الفرد من البطاقة، حيث يمكن للجميع الحصول على الأطعمة الأساسية مثل الزيت وغيرها من المنتجات، ويمكن فقط للأفراد الحاملين للجنسية المصرية التغيير البطاقة التموينية ، مثل إضافة أطفال جدد أو إزالة الأشخاص الذين ماتوا.





وزارة التموين

وزارة التموين تطلب من المواطنين المصريين تعديل البطاقة بناء على زيادة المواليد وطرد المتوفين حتى يتمكن الأفراد من الحصول على أغذية متنوعة والحصول على الخبز الخاص بالطفل .





خطوات لإضافة المواليد

فيما يلي خطوات إضافة مولود جديد إلى البطاقة :





- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع لتسجيل وإضافة المواليد الجدد من خلال موقع الدعم المصري.





- ضع علامة في المربع الموجود في موقع دعم مصر لتعديل البيانات أو إضافة المواليد.





- ادخال البيانات الشخصية للبطاقة التموينية مثل البلدية وخدمة التموين.





- اكتب رقم البطاقة .





- أدخل اسم حامل البطاقة .





- بعد إدخال البيانات الشخصية السابقة ، انقر فوق علامة التبويب “متابعة”.





- بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه ، يجب تحميل المستندات اللازمة في المربع الموجود على موقع دعم مصر لإضافة المولود الجديد.





خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الالكتروني



- بعد إتمام جميع الخطوات السابقة المتعلقة بإضافة مولود جديد وتحميل المستندات اللازمة يمكنك إضافة المولود إلى البطاقة التموينية.







