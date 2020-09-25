إسرائيل تسجل رقم قياسي جديد للإصابات بكورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت السلطات الجمعة، تسجيل 7527 إصابة جديدة.

وجاء الارتفاع قبل ساعات من دخول مرحلة تشديد الإجراءات ضد الوباء، التي اتخذت قبل أسبوع، حيز التنفيذ.

وتسجل إسرائيل في الأيام الأخيرة أكثر المعدلات ارتفاعاً منذ بداية الوباء، رغم الإغلاق الذي تشهده البلاد بالفعل.

وسيستمر الإغلاق الصارم مدة أسبوعين إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال إنه قد يمدد إذا لم تسجل الإصابات انخفاضاً ملحوظاً.

وأوضح نتانياهو الليلة الماضية لتبرير تشديد القيود، أن "عدد الحالات الخطيرة يرتفع. وللأسف، فإن عدد الوفيات يزيد أيضاً، فقد توفي 59 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وحتى الآن، بلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل 1378.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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