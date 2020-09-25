عادل حمودة ينعى رجل الخير محمد فريد خميس

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر ، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذي وافته المنية السبت الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.





ودعا حمودة، الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).





وكان الراحل محمد فريد خميس رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد.



