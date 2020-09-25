عادل حمودة ينعى رجل الخير محمد فريد خميس
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
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نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذي وافته المنية السبت الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.
ودعا حمودة، الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ).
وكان الراحل محمد فريد خميس رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد.
يذكر أن خميس، قد خضع لجراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو الماضي استغرقت 8 ساعات تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.
وتتقدم أسرة جريدة الفجر، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي كان وسيظل قامة وطنية عظيمة قضت عمرها في خدمة هذا الوطن، داعين الله أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.
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