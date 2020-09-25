



اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف فلكيا 2020 والاحتفال بمولد النبوي الشريف





كلما اقترب الوقت عن المولد النبوي يبدأ الكثير من الأشخاص بالبحث عن الموعد الخاص بهذا اليوم وذلك من أجل التحضير له، حيث يعتبر المولد النبوي عيداً للمسلمين، لأن رسول الله ولد فيه، لذا بالنسبة للمسلمين هذا اليوم هو يوم عطلة لذلك ، كانوا سعداء جدًا بمولد النبي محمد ، لذلك بدأ الاحتفال في بداية الشهر أولا وقبل كل شيء تنتهي هذه الاحتفالات في النهاية ، لذلك يقول المسلمون اليوم أن هناك الكثير من الأغاني التي تمدح الرسول محمد ، ويأكلون الكثير من الحلويات ، مثل الحلويات المعروفة في المكان، والتي تسمى حلوى المولد .





تاريخ المولد النبوي الشريف

من الواضح أنه الموعد.الخاص بالمولد النبوي أنه سيكون السبت الموافق 12 ربيع الأول، وعند الحساب من ناحية التقويم الميلادي سيكون الموافق 9 نوفمبر، ويتم تحديد عيد ميلاد النبي رسميًا دائمًا من قبل دار الإفتاء المصرية، ويصدر التاريخ من قبل اللجان العلمية والقانونية في جميع أنحاء أراضي الجمهورية.





احتفالات المولد النبوي

تحتفل العديد من الدول بالمولد النبوي الشريف، حيث أنه في العديد من البلدان / المناطق هي عطلة عامة وكذلك عطلة لكل الوظائف الخاصة، ويأكلون الكثير من الأطعمة والحلويات المختلفة، ومن الدول التي تحتفل بميلاد النبي هي: العراق ، فلسطين ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، السودان ، ليبيا ، مصر ، تونس ، الأردن والكويت ،كما تحتفل الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن والعديد من الدول العربية الأخرى بالعيد، لذلك يحتفل جميع المسلمين من جميع الاوطان بهذا العيد.





الموعد الفلكي

من الناحية الفلكية ، أعلنت دار الإفتاء تاريخ ميلاد النبي ، وسيظهر القمر الجديد لربيع الأول في القاهرة الساعة 7:38 مساءً بعد، عاد الهلال لاحقًا إلى الظهور في مكة المكرمة، وقد يصل وقت بدايته إلى 37 دقيقة ، وبعدها أعلنت دار الإفتاء عن تاريخ المولد النبوي.



