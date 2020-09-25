اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف فلكيا 2020 والاحتفال بمولد النبوي الشريف

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
Advertisements

اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف فلكيا 2020 والاحتفال بمولد النبوي الشريف

كلما اقترب الوقت عن المولد النبوي يبدأ الكثير من الأشخاص بالبحث عن الموعد الخاص بهذا اليوم وذلك من أجل التحضير له، حيث يعتبر المولد النبوي عيداً للمسلمين، لأن رسول الله  ولد فيه،  لذا بالنسبة للمسلمين هذا اليوم هو يوم عطلة لذلك ، كانوا سعداء جدًا بمولد النبي محمد ، لذلك بدأ الاحتفال في بداية الشهر أولا وقبل كل شيء تنتهي هذه الاحتفالات في النهاية ، لذلك يقول المسلمون اليوم أن هناك الكثير من الأغاني التي تمدح الرسول محمد ،  ويأكلون الكثير من الحلويات ، مثل الحلويات المعروفة في المكان، والتي تسمى حلوى المولد .

تاريخ المولد النبوي الشريف
من الواضح أنه الموعد.الخاص بالمولد النبوي أنه سيكون السبت الموافق 12 ربيع الأول، وعند الحساب من ناحية التقويم الميلادي سيكون الموافق 9 نوفمبر، ويتم تحديد عيد ميلاد النبي رسميًا دائمًا من قبل دار الإفتاء المصرية، ويصدر التاريخ من قبل اللجان العلمية والقانونية في جميع أنحاء أراضي الجمهورية.

احتفالات المولد النبوي 
تحتفل العديد من الدول بالمولد النبوي الشريف، حيث أنه في العديد من البلدان / المناطق هي عطلة عامة وكذلك عطلة لكل الوظائف الخاصة، ويأكلون الكثير من الأطعمة والحلويات المختلفة، ومن الدول التي تحتفل بميلاد النبي  هي: العراق ، فلسطين ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، السودان ، ليبيا ، مصر ، تونس ، الأردن والكويت ،كما تحتفل الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن والعديد من الدول العربية الأخرى بالعيد، لذلك يحتفل جميع المسلمين من جميع الاوطان  بهذا العيد.

الموعد الفلكي 
من الناحية الفلكية ، أعلنت دار الإفتاء تاريخ ميلاد النبي ، وسيظهر القمر الجديد لربيع الأول في القاهرة الساعة 7:38 مساءً بعد، عاد الهلال لاحقًا إلى الظهور في مكة المكرمة، وقد يصل وقت بدايته إلى 37 دقيقة ، وبعدها أعلنت دار الإفتاء عن تاريخ المولد  النبوي.

اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف فلكيا 2020 والاحتفال بمولد النبوي الشريف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 14 ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"كل دولة وليها طريقة".. طقوس ومظاهر الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف (صور)

مظاهر الاحتفال بإجازة المولد النبوي الشريف في محافظات مصر

ما حكم شراء الحلوى والاحتفال بالمولد النبوي؟.. الإفتاء تُجيب

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف (1441 - 2019).. وحكم الاحتفال به

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

08:25 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»